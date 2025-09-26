Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибух на Запоріжжі?
Повітряна тривога у Запорізькій області розпочалася о 21:34.
О 22:59 у Повітряних силах попереджали про БпЛА в північній частині Запоріжжя. Він летів західним курсом.
Уже о 23:07 стало відомо, що мешканці області чули вибух, а 23:13 – був повторний.
Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– закликав голова ОВА Іван Федоров.
Перед цим він попереджав про БпЛА ударного типу в напрямку Вознесенівського району.
Згодом стало відомо, що росіяни поцілили по об'єкту цивільної інфраструктури. Федоров додав, що росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше два удари. Частково зруйнована будівля магазину.
Попередньо є постраждалі.
Останні атаки на Україну
Вдень 26 вересня Росія атакувала Харків БпЛА "Молнія". Безпілотник влучив у дах магазину з меблями. На жаль, є 4 постраждалих.
Перед цим працювала ППО на Одещині. Монітори попереджали про рух близько 10 російських безпілотників. Про наслідки не повідомлялося.