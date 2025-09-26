Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибух на Запоріжжі?

Повітряна тривога у Запорізькій області розпочалася о 21:34.

О 22:59 у Повітряних силах попереджали про БпЛА в північній частині Запоріжжя. Він летів західним курсом.

Уже о 23:07 стало відомо, що мешканці області чули вибух, а 23:13 – був повторний.

Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– закликав голова ОВА Іван Федоров.

Перед цим він попереджав про БпЛА ударного типу в напрямку Вознесенівського району.

Згодом стало відомо, що росіяни поцілили по об'єкту цивільної інфраструктури. Федоров додав, що росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше два удари. Частково зруйнована будівля магазину.

Попередньо є постраждалі.

