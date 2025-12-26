Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву глави правління "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону.

Яка ситуація в енергетиці?

Зайченко зауважив, що зараз дуже важко спрогнозувати ситуацію з відключеннями світла.

Зараз прогнозувати щось дуже важко, тому що ми розуміємо, що ворог готується до чергової атаки. Це завжди буває, ми вже це бачимо з початку осені, що кожні 10 днів плюс-мінус відбувається атака на енергосистему, масово при тому,

– розповів він.

Глава Укренерго зазначив, що після кожного обстрілу доволі важко збалансувати енергосистему. Тому й вводяться графіки аварійних відключень.

Наразі таких графіків немає. Діють лише графіки обмеженої потужності для промисловості та графіки погодинних відключень.

"На жаль, досить різні (погодинні відключення – 24 Канал) по всій території України, від однієї до трьох з половиною черг", – додав Зайченко.

