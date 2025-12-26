Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.
Какая ситуация в энергетике?
Зайченко отметил, что сейчас очень трудно спрогнозировать ситуацию с отключениями света.
Сейчас прогнозировать что-то очень трудно, потому что мы понимаем, что враг готовится к очередной атаке. Это всегда бывает, мы уже это видим с начала осени, что каждые 10 дней плюс-минус происходит атака на энергосистему, массово при том,
– рассказал он.
Глава Укрэнерго отметил, что после каждого обстрела довольно трудно сбалансировать энергосистему. Поэтому и вводятся графики аварийных отключений.
Сейчас таких графиков нет. Действуют только графики ограниченной мощности для промышленности и графики почасовых отключений.
"К сожалению, достаточно разные (почасовые отключения – 24 Канал) по всей территории Украины, от одной до трех с половиной очередей", – добавил Зайченко.
Последние атаки на Украину
В Одесской области ночью 26 декабря раздавались взрывы. Позже местные власти сообщили, что всю ночь непрерывным вражеским ударам подвергались порты.
На Рождество Россия атаковала объект критической инфраструктуры на Волыни. К счастью, никто не пострадал. Как оказалось впоследствии, удар пришелся по железной дороге.