Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новости Одесса".

Що відомо про вибухи на Одещині 26 вересня?

Про те, що на Одещині гучно, повідомили ЗМІ. Офіційних даних про це не було, як і про можливі наслідки.

В дописі телеграм-каналу "Новости Одесса" мовиться, що в області працює ППО по ворожих цілях. Там нарахували близько 10 російських безпілотників.

Моніторингові канали також указували, що на Одещині близько десятка дронів. Кілька годин тому "Шахеди" зібралися в акваторії Чорного моря, але не було відомо, куди саме полетять – на Одещину чи Миколаївщину. Були дані про дрони-розвідники на Миколаївщині.

Південь України весь червоний: дивіться карту тривог онлайн

У Повітряних силах інформували про рух БпЛА на Одещину з Миколаївщини.

На 17:42 моніторингові спільноти пишуть про рух дронів назад, на Миколаївщину.

