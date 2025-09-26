24 Канал зібрав деталі про атаку вдень 26 вересня.

Де летять "Шахеди" 26 вересня і де тривога?

10:24, 26 вересня

Монітори пишуть про розвіддрон в акваторії Чорного моря.

10:23, 26 вересня

Загроза дронів для Гайсинського району Вінниччини.

10:14, 26 вересня

Монітори пишуть про розвідувальний дрон на Черкащині.

09:54, 26 вересня

Ворожий БпЛА з Київщини на Черкащину, курс південно-західний.

09:31, 26 вересня

Білоцерківський район Київської області - загроза застосування ворожих БпЛА.

09:14, 26 вересня

  • БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в південно-східній частині Чернігівщини, курс південний.