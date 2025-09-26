Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Херсонської обласної державної обласної адміністрації Олександра Прокудіна.

Що відомо про обстріл Херсона?

У Херсоні пролунали потужні вибухи близько 05:50 26 вересня. Раніше керівник Херсонської ОДА попереджав, що два російських винищувачі Су-34 заходили на пускові рубежі. Після цього стало відомо про пуски керованих авіабомб.

Перебувайте в безпечних місцях. В небі зафіксовано 4 Су-34,

– повідомив невдовзі Прокудін.

Відбулася низка пусків, про які розповіли в адміністрації. Під час атаки кількість російських літаків у небі зросла до 7. О 06:33 Олександр Прокудін повідомив про відсутність загрози авіаударів по області.

