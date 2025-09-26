Про наслідки повідомили в МВА. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Хронологія атаки Російські війська запустили ударні БпЛА: де є загроза "Шахедів"

Атака на Суми вночі 26 вересня з повітря: що відомо?

Повітряна тривога на Сумщині тривала з восьмої вечора 25 вересня до майже 5 ранку 26 числа. За цей час від Повітряних сил кілька разів надходила інформація про різні загрози, зокрема від ударних БпЛА російської армії.

А під ранок із повідомлення Сумської міської військової адміністрації у соціальних мережах стало відомо, що ворог атакував близько 04:20 КАБом житловий сектор у Стецьківському старостинському окрузі, що у Сумському районі біля Сум.

Відомо, що пошкоджені житлові будинки, також можуть бути перебої з електропостачання та газопостачанням. Попередньо – без постраждалих.

Де ще чули вибухи за останню добу?