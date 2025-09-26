О последствиях сообщили в МВА. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.

Хронология атаки Российские войска запустили ударные БпЛА: где есть угроза "Шахедов"

Атака на Сумы ночью 26 сентября с воздуха: что известно?

Воздушная тревога на Сумщине продолжалась с восьми вечера 25 сентября до почти 5 утра 26 числа. За это время от Воздушных сил несколько раз поступала информация о различных угрозах, в частности от ударных БпЛА российской армии.

А под утро из сообщения Сумской городской военной администрации в социальных сетях стало известно, что враг атаковал около 04:20 КАБом жилой сектор в Стецковском старостинском округе, что в Сумском районе возле Сум.

Известно, что повреждены жилые дома, также могут быть перебои с электроснабжением и газоснабжением. Предварительно – без пострадавших.

