Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Призываем жителей городов и областей, где объявлена воздушная тревога, немедленно идти в укрытия – это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Где движутся российские "Шахеды"?
В Сумах прогремел взрыв. Сумы – в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях! БпЛА на Полтавщине, курсом на Кременчуг. Группа БпЛА на севере Черниговщины, курсом на запад! По данным мониторинговых каналов, россияне запустили "Шахеды" из Орла, Брянска и Миллерово.
