Каждое утро в 9:00 на страницах сайта 24 Канала будет появляться специальное сообщение, которое будет призывать остановиться на минуту и почтить память тех, кто погиб в войне.

Напомним, что ежедневная общенациональная минута молчания в 9:00 была введена в соответствии с указом Президента Украины. Она призвана почтить память военных и гражданских, погибших в результате российской агрессии.

С начала полномасштабной войны к этой инициативе присоединяются государственные учреждения, города, компании, а с 15 марта еще и сайт 24 Канала.

Минута, чтобы остановиться, вспомнить, поблагодарить и нести память дальше для нашей борьбы. Будем рады, если коллеги из онлайн-медиа поддержат инициативу и у себя на страницах изданий,

– призвала главный редактор сайта 24 Канал Анастасия Зазуляк.

Как выглядит общенациональная минута молчания на сайте 24 Канала?

После нажатия на кнопку на экране посетителям сайта 24 Канал будет открываться окно с отсчетом минуты молчания.

Это короткий момент, чтобы остановиться среди новостного потока, вспомнить павших, поблагодарить их и сохранить память об их жертве.

Сайт 24 Канала надеется, что к инициативе присоединятся и другие онлайн-медиа. Даже одна минута паузы в ежедневном новостном потоке – это возможность почтить память погибших и напомнить обществу о цене, которую Украина платит за свободу.