Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Закликаємо мешканців міст та областей, де оголошено повітряну тривогу, негайно йти до укриттів – це може врятувати життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.
Де рухаються російські "Шахеди"?
У Сумах пролунав вибух. Суми – в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях! БпЛА на Полтавщині, курсом на Кременчук. Група БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на захід! За даними моніторингових каналів, росіяни запустили "Шахеди" з Орла, Брянська та Міллерово.
