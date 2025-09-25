Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Закликаємо мешканців міст та областей, де оголошено повітряну тривогу, негайно йти до укриттів – це може врятувати життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

Читайте також Без світла близько 30 тисяч абонентів: ворог атакував критичну інфраструктуру Чернігова

Де рухаються російські "Шахеди"?

19:19, 25 вересня

У Сумах пролунав вибух.

19:13, 25 вересня

Суми – в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!

19:05, 25 вересня

БпЛА на Полтавщині, курсом на Кременчук.

19:05, 25 вересня

Група БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на захід!

19:03, 25 вересня

За даними моніторингових каналів, росіяни запустили "Шахеди" з Орла, Брянська та Міллерово.