Пострадавших среди людей нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Винницкую ОГА.
Что известно о последствиях российской атаки в Винницкой области?
Под прицелом массированной атаки врага ночью 25 сентября была критическая инфраструктура в Винницкой области.
В результате ударов была обесточена часть города и остановлено движение поездов. На момент публикации электроснабжение и движение поездов полностью восстановлено.
Информации о повреждении жилых зданий не поступало, пострадавших также нет.
Также известно о возникновении пожара. Его уже ликвидировали.
На местах попаданий работают экстренные службы. Привлечено 76 человек личного состава и 24 единицы техники.
Бывший офицер Воздушных Сил, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала отметил, что классические системы противовоздушной обороны и радиолокации пока неэффективны против массированных налетов малозаметных дронов.
Последние новости о российских атаках беспилотниками
В ночь на 24 сентября Харьков находился под массированной атакой. По словам Терехова, враг атаковал 18 дронами-камикадзе. Под основным ударом находился объект энергетической инфраструктуры. В городе исчезал свет.
Кроме этого, повреждены жилые дома, магазины и несколько автомобилей. К счастью, пострадавших среди людей нет.
В Запорожье в результате атак российских беспилотников погиб один человек и ранены еще 12. Было зафиксировано около 5 ударов, которые повредили складские помещения и транспортные средства.