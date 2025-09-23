Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Олега Синегубова и городского голову Игоря Терехова.

Что известно о взрывах в Харькове?

Воздушную тревогу для районов Харьковской области начали объявлять ориентировочно в 19:00. Уже в 19:27 опасность добралась до Харькова. Воздушные силы на тот момент сообщали об активности беспилотников в регионе.

Уже в 21:53 обнародовали информацию о новых группах дронов на северо-западе области, а впоследствии и о беспилотниках, которые двигались на Харьков. Уже в 22:10 городской голова и руководитель ОВА сообщили о первых взрывах.

В Харькове был слышен взрыв. На город идут вражеские боевые дроны. Будьте осторожны,

– написал Терехов.

Позже он сообщил о предварительной информации о попадании в Холодногорском районе. Вскоре после этого в городе прогремело еще по меньшей мере три взрыва. Таким образом количество возросло до 4.

Через несколько минут Синегубов сообщил предварительные данные об атаке на Шевченковский район города, отметив, что пока информация о пострадавших не поступала. В 22:24 в городе было громко в пятый раз.