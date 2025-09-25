Постраждалих серед людей немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Вінницьку ОВА.

Що відомо про наслідки російської атаки на Вінниччині?

Під прицілом масованої атаки ворога вночі 25 вересня була критична інфраструктура на Вінниччині.

Внаслідок ударів було знеструмлено частину міста та зупинено рух потягів. На момент публікації електропостачання та рух потягів повністю відновлено.

Інформації про пошкодження житлових будівель не надходило, постраждалих також немає.

Також відомо про виникнення пожежі. Її вже ліквідували.

На місцях влучань працюють екстрені служби. Залучено 76 осіб особового складу та 24 одиниці техніки.

Колишній офіцер Повітряних Сил, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу зазначив, що класичні системи протиповітряної оборони й радіолокації наразі неефективні проти масованих нальотів малопомітних дронів.

