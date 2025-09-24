Захід досі відчуває серйозний страх перед Путіним. Про це в ефірі 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що Росія також відреагує на подібні дії.

Чи може Європа збивати дрони над Україною?

"На жаль, я можу стверджувати, що ні польські, ні румунські, ні прибалтійські військові офіційно не долучаться до таких операцій. Збивати дрони над територією своїх країн вони готові, але не брати безпосередню участь у війні", – наголосив Микола Маломуж.

Кремль постійно наголошує на недопустимості розміщення західних військ в Україні. Путін навіть погрожує, що розглядатиме їх як законні цілі. Звісно, це абсурд, адже саме Росія веде агресивну війну, але Захід поки не готовий до рішучої відповіді.

Країни НАТО справді залучають ресурси для збиття дронів над своєю територією, але також важливо передати сучасні засоби Україні. Тоді ми зможемо збивати ворожі цілі ще на підльоті.

Важливо сказати, що поки члени Альянсу не можуть завдавати ударів по місцях пуску дронів, ракет, виробництвах і складах. Україна може це робити,

– наголосив генерал армії.

Тоді Європа буде захищена від ударів з боку Росії. Потрібно лише інвестувати в Україну, щоб ми могли ефективніше знищувати ворожі об'єкти. Якщо Захід боїться вступати у війну, то достатньо лише передати нам свою зброю, яку ми зможемо застосувати. Це єдина ефективна модель для протидії росіянам.

Росія запускає дрони й літаки по країнах НАТО