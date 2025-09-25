Вблизи самих Черкасс работала ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Что известно об атаке на Черкасскую область?
В 21:30 была объявлена воздушная тревога в Черкасском и Золотоношском районах. Почти через час после этого там дали повышенную опасность из-за угрозы применения Россией ударных БпЛА.
Внимание! Ударный БпЛА в центральной части Черкасской области, курсом на юг,– писали в Воздушных силах в 22:29.
В это же время местные СМИ сообщили о взрывах и работе ПВО.
Власти области пока никак не комментировали возможные последствия атаки.
Последние атаки на Украину
Россия почти весь день 25 сентября атаковала Сумы. В частности, опасность была из-за дрона "Италмас". Из-за обстрела были выбиты окна в жилых домах, также вспыхнул пожар. Пожилая женщина получила острую реакцию на стресс.
Враг также атаковал критическую инфраструктуру Чернигова. Без света было около 30 тысяч абонентов.
Накануне, 24 сентября, взрывы раздавались в Днепре из-за ракетной атаки. Пострадали 4 человека.