Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Мониторинговые каналы предупреждали о движении вражеских дронов.

Что известно о взрыве в Сумах 25 сентября?

Воздушная тревога в Сумском районе была объявлена еще утром – около 09:00. С тех пор в областном центре неоднократно раздавались взрывы.

В очередной раз враг нанес удар по городу вечером – около 17:55. Мониторинговые каналы предупреждали о движении российских беспилотников в районе Сум, по предварительной информации, речь шла об "Италмасе".

К слову, авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала предупредил об угрозе массированных налетов малозаметных беспилотников с контролируемых Россией территорий, которые обходят классические системы ПВО и радиолокации. Он подчеркнул необходимость более тесной координации с Европой и обновления возможностей для защиты воздушного пространства.

Каковы последствия дневной атаки на Сумы 25 сентября?