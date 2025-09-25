Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Мониторинговые каналы предупреждали о движении вражеских дронов.
Смотрите также "Шахеды" терроризировали Украину, под ударом была критическая инфраструктура: какие последствия атаки
Что известно о взрыве в Сумах 25 сентября?
Воздушная тревога в Сумском районе была объявлена еще утром – около 09:00. С тех пор в областном центре неоднократно раздавались взрывы.
В очередной раз враг нанес удар по городу вечером – около 17:55. Мониторинговые каналы предупреждали о движении российских беспилотников в районе Сум, по предварительной информации, речь шла об "Италмасе".
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
К слову, авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала предупредил об угрозе массированных налетов малозаметных беспилотников с контролируемых Россией территорий, которые обходят классические системы ПВО и радиолокации. Он подчеркнул необходимость более тесной координации с Европой и обновления возможностей для защиты воздушного пространства.
Каковы последствия дневной атаки на Сумы 25 сентября?
- По данным Суспільного, в результате взрывов в одном из районов города выбиты окна в жилых домах, также начался пожар.
- Исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь рассказал о двух ударах по территории частного предприятия, один – рядом с коммунальным предприятием Сумского городского совета, еще один – в жилом секторе, где выбито 27 окон. По предварительным данным, погибших нет.
- В то же время в ОГА сообщили о попаданиях в Заречном и Ковпаковском районах. К медикам обратилась пожилая женщина с острой стрессовой реакцией.