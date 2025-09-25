Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Моніторингові канали попереджали про рух ворожих дронів.

Що відомо про вибух у Сумах 25 вересня?

Повітряна тривога в Сумському районі оголосили ще вранці – близько 09:00. Відтоді в обласному центрі неодноразово лунали вибухи.

Укотре ворог ударив по місту ввечері – близько 17:55. Моніторингові канали попереджали про рух російських безпілотників у районі Сум, за попередньою інформацією, йшлося про "Італмас".

До слова, авіаексперт Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу попередив про загрозу масованих нальотів малопомітних безпілотників з контрольованих Росією територій, які обходять класичні системи ППО та радіолокації. Він наголосив на потребі в тіснішій координації з Європою та оновленні спроможностей для захисту повітряного простору.

Які наслідки денної атаки на Суми 25 вересня?