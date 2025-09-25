Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Моніторингові канали попереджали про рух ворожих дронів.
Дивіться також "Шахеди" тероризували Україну, під ударом була критична інфраструктура: які наслідки атаки
Що відомо про вибух у Сумах 25 вересня?
Повітряна тривога в Сумському районі оголосили ще вранці – близько 09:00. Відтоді в обласному центрі неодноразово лунали вибухи.
Укотре ворог ударив по місту ввечері – близько 17:55. Моніторингові канали попереджали про рух російських безпілотників у районі Сум, за попередньою інформацією, йшлося про "Італмас".
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
До слова, авіаексперт Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу попередив про загрозу масованих нальотів малопомітних безпілотників з контрольованих Росією територій, які обходять класичні системи ППО та радіолокації. Він наголосив на потребі в тіснішій координації з Європою та оновленні спроможностей для захисту повітряного простору.
Які наслідки денної атаки на Суми 25 вересня?
За даними Суспільного, унаслідок вибухів в одному з районів міста вибиті вікна в житлових будинках, також розпочалася пожежа.
Виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар розповів про два удари по території приватного підприємства, один – поруч із комунальним підприємством Сумської міської ради, ще один – у житловому секторі, де вибито 27 вікон. За попередніми даними, загиблих немає.
Водночас в ОВА повідомили про влучання в Зарічному та Ковпаківському районах. До медиків звернулася літня жінка з гострою стресовою реакцією.