Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Куди летять дрони?
Ворожі БпЛА рухаються повз Оріхів у бік Запоріжжя. Дрони фіксують на Харківщині. БпЛА в напрямку Лозової та Чугуєва.
