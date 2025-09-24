Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Куда летят дроны?
Вражеские БПЛА движутся мимо Орехов в сторону Запорожья. Дроны фиксируют на Харьковщине. БПЛА в направлении Лозовой и Чугуева.
