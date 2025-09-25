Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Заметим, что в регионе на момент взрыва была объявлена воздушная тревога.

Смотрите также "Шахеды" терроризировали Украину, под ударом была критическая инфраструктура: какие последствия атаки

Что известно о взрывах в Сумах?

Воздушную тревогу для Сумского района объявили ориентировочно в 09:00. Воздушные силы впоследствии сообщили об угрозе БпЛА для областного центра. Уже в 11:23 опасность объявили для Шосткинского района.

На тот момент российские беспилотники фиксировали на северо-западном направлении Сумской области. Вскоре после этого, ориентировочно в 12:01, появились первые сообщения о взрывах, которые услышали в городе.

В Сумах был слышен взрыв,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 12:19 Воздушные силы сообщили о беспилотниках вблизи города. Уже в 12:35 в городе снова было шумно.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Какие регионы атаковала Россия раньше?