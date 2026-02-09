Однако объявление мобилизации в России может привести к гораздо худшим последствиям, чем это было в 2022 году. Специально для 24 Канала эксперты оценили, может ли еще удержаться Путин без мобилизации, как в регионах РФ придумывают новые схемы для привлечения людей в армию и почему каждое решение Кремля обязательно будет иметь негативные последствия.

Интересно Роботы и дроны вместо пехоты: НАТО готовит план обороны и безлюдную передовую линию вдоль границы с РФ

Проблема с рекрутингом из России набирает обороты

Недавно в России впервые зафиксировали случай, когда один регион непосредственно профинансировал единовременные выплаты контрактникам другого региона, которые подписали соглашения с Минобороны РФ. Так, в конце 2025 года Оренбургская область получила от Нижегородской области субсидию в 400 миллионов рублей, которые пошли на финансирование контрактов.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заметил, что для Кремля это крайне тревожный сигнал.

Еще с 2019 года один регион имеет право получать дотации из другого. Но ни разу ни один регион России этим не пользовался. Этот случай ярко демонстрирует, что деньги на рекрутинг в регионах начали заканчиваться. В общем упало и количество мужчин, которые были готовы идти воевать. Их последним стимулом были повышенные единовременные выплаты,

– отметил Андрющенко.

Да, российские регионы оказались в трудной ситуации. Только повышение финансовой награды заставляет мужчин идти воевать против Украины. И хотя денег для этого нет, приходится придумывать обходные пути, чтобы найти средства хоть где-то.

"В свое время выплаты начинали с 200 тысяч рублей. Сейчас средняя оплата – на уровне 3 миллионов рублей. До этого дошли только за 3 года, но не хватает уже и этого", – объяснил Андрющенко.

Интересно заметить и то, что российский военный на фронте получает около 210 тысяч рублей – то есть чуть больше 100 тысяч гривен. Такие заработные платы, из-за высоких рисков не вернуться домой, уже не удовлетворяют россиян. Поэтому подписание контрактов действительно в основном зависит именно от единовременных выплат.

Проблему с рекрутингом уже не могут отрицать в России.

Что произошло с мобилизацией в России: смотрите видео

Путин стоит перед сложным выбором

Серьезно усложняет проблему для Кремля и увеличение потерь на фронте. По данным издания Bloomberg, за последние недели, особенно из-за ударов дронами, потери в российской армии серьезно выросли. Если тенденция будет продолжаться, пополнение войска через контрактников уже не будет перекрывать потери. В таком случае Путину придется принимать непопулярное решение – объявление всеобщей мобилизации.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил, что в дальнейшем все будет зависеть от интенсивности боевых действий.

Путин может убежать от решения мобилизации, если уменьшит потери. Для этого нужно остановить наступательные действия. Объявление мобилизации для Путина – это то же, что объявление революции. Он это прекрасно понимает. Сейчас и вообще для него это еще опаснее, потому что в Москве шаткая ситуация: кто-то еще хочет воевать, а кто-то – уже нет,

– отметил Свитан.

Люди в окружении Путина, которые непосредственно зарабатывают на войне, очевидно, не стремятся к ее окончанию. Однако есть много тех, кто из-за вторжения испытал финансовые трудности.

"Ситуация в Кремле нестабильна. Создавать еще один очаг нестабильности Путин точно не хочет. Поэтому принудительную мобилизацию он объявит лишь в крайнем случае. А нам важно, чтобы это произошло, потому что мобилизация сорвет тот стоп-кран, который удерживает республики России от самороспуска", – подчеркнул полковник запаса.

Обратите внимание! Осенью 2022 года Владимир Путин впервые объявил "частичную мобилизацию". Со времен Второй мировой войны российская власть пыталась обходить это решение, хотя и принимала активное участие в различных военных конфликтах. После указа Путина из России массово начали выезжать мужчины, а по стране даже начались протесты. Уже через месяц Минобороны РФ объявило о прекращении вручения повесток, хоть указ Путина не был отозван.

После массового возмущения людей, Кремль всеми способами избегает объявления очередной волны мобилизации.

Свитан считает, что Украине нужно довести российского диктатора до принятия самого непопулярного решения. Это может начать необратимые процессы.

Объявит ли Путин мобилизацию: смотрите видео

Как Россия может дальше пополнять войско?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко отметил, что сейчас Украина вышла на важный этап. На конец 2025 года Силы обороны смогли наносить такие потери врагу, что наращивать свою группировку России больше не удается. Ранее, несмотря на все, российская армия на поле боя становилась больше.

В России уменьшились возможности оперативно пополнять большие потери, которые наносят украинские военные. Идея в том, чтобы уничтожение вражеской пехоты влияло на боевые способности и моральное состояние. В дальнейшем, если Россия даже будет продолжать агрессию, меры по мобилизации придется усилить,

– отметил Мусиенко.

Военный объяснил, что Кремль может избежать объявления полной мобилизации. В частности, в России изменили законодательство о призыве на сборы резервистов, офицеров запаса и т.д., которых теперь могут отправить на войну.

Российские власти ищут разные пути, чтобы сделать мобилизацию жестче, но не напороться на народный гнев. Ведь он снова может вылиться в массовые протесты, новые волны эмиграции.

Как Путин будет решать проблемы мобилизации: посмотрите видео

Какие потери сейчас несет Россия в войне?