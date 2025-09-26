Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Херсонской областной государственной областной администрации Александра Прокудина.

Что известно об обстреле Херсона?

В Херсоне прогремели мощные взрывы около 05:50 26 сентября. Ранее руководитель Херсонской ОГА предупреждал, что два российских истребителя Су-34 заходили на пусковые рубежи. После этого стало известно о пусках управляемых авиабомб.

Находитесь в безопасных местах. В небе зафиксировано 4 Су-34,

– сообщил вскоре Прокудин.

Состоялся ряд пусков, о которых рассказали в администрации. Во время атаки количество российских самолетов в небе возросло до 7. В 06:33 Александр Прокудин сообщил об отсутствии угрозы авиаударов по области.

Ночная атака оккупантов: какие регионы были под угрозой?