Какова ситуация на фронте, в тылу и на международной арене, что известно о последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов – главное за 26 сентября сообщает 24 Канал.
Какие главные новости за 26 сентября?
Враг ударил по Сумам
В России атаковали НПЗ
Российские оккупанты около 04:20 атаковали КАБом жилой сектор в Стецьковском старостинском округе, что в Сумском районе возле Сум.
В результате удара повреждены жилые дома, также могут быть перебои с электроснабжением и газоснабжением. Предварительно – без пострадавших.
Позже стало известно, что в Стецьковке два дома уничтожены дотла, а еще около десятка повреждены.
Пропагандисты заявляют, что ВСУ атаковали Краснодарский край и Ростовскую область России. Произошел пожар на НПЗ, повреждены автомобили, а обломки БпЛА якобы разбросаны в жилом районе.
Предположительно, вследствие падения обломков на одну из установок произошло возгорание на площади 30 квадратных метров. Под атакой мог быть Афипский НПЗ.
По словам местных, атака была около 02:00 ночи.