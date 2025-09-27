Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Винницкой ОВА Наталью Заболотную.

К теме Самолет догнал дрон: как на Черниговщине отражали вражескую атаку: что известно о последствиях взрывов в Винницкой области

Что известно о последствиях взрывов в Винницкой области?

Тревогу в Гайсинском и Тульчинском районах Винницкой области объявили после 23:30 26 сентября. Воздушные силы писали о движении вражеских беспилотников в направлении этих районов.

Уже в 00:57 первый заместитель начальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная написала, что Винницкая область находилась под атакой вражеских БПЛА.

Есть попадания в критическую инфраструктуру. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,

– отметила чиновница.

Все детали Заболотная пообещала предоставить позже. Тревогу в Винницкой области отменили в 01:00 27 сентября.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак – читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Кстати, генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала рассказывал, что оккупанты уже разведывают украинские энергетические объекты. Поэтому вполне возможно, что оккупанты попытаются бить по украинской энергетике, в результате чего могут быть отключения света.

В каких областях россияне целились по энергетике еще?