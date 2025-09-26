Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.
Как в Черниговской области сбивали российские дроны?
По словам Брижинского, в пятницу, 26 сентября, в небе над Черниговской областью сбивали вражеские беспилотники. В этот день враг атаковал объекты критической инфраструктуры, в частности попал в энергетический объект. Без света осталась часть Чернигова и Бахмачский район.
Воздушные силы уничтожают вражеские цели в воздухе. Находитесь в безопасных местах,
– написал глава МВА.
Украинская авиация противодействовала российским дронам: смотрите видео
ПВО в виде авиации уничтожила часть дронов, однако в Черниговской области атака не прошла без последствий. После того, как в Чернигове исчезло электроснабжение, в городе прекратила работу часть светофоров и наружное освещение.
Атака дронами обесточила все объекты "Черниговводоканала". Над ликвидацией последствий специалисты уже работают.
Что известно о последних атаках на Украину?
Критическая инфраструктура Чернигова была под атакой дронов и днем 25 сентября. На месте попадания БпЛА возник пожар, обошлось без жертв. Из-за российской атаки более 29 тысяч жителей Чернигова и района остались без света.
Днем Одесскую область атаковали около десятка дронов. В области работала ПВО. Нанесла ли атака последствий – пока неизвестно. Остальные дроны после Одесской области двигались на Николаевскую область.
24 сентября наблюдатели МАГАТЭ сообщили о сбитии беспилотника в 800 метрах от Южно-Украинской АЭС. В районе станции прогремели взрывы и слышали стрельбу. В результате этого повреждена была повреждена региональная линия электропередач. Это не повлияло на ядерную безопасность, ведь линия не была запитана к АЭС.