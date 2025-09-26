Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.
Як в Чернігівській області збивали російські дрони?
За словами Брижинського, у п'ятницю, 26 вересня, в небі над Чернігівською областю збивали ворожі безпілотники. Цього дня ворог атакував обʼєкти критичної інфраструктури, зокрема влучив у енергетичний об'єкт. Без світла залишилася частина Чернігова та Бахмацький район.
Повітряні сили знищують ворожі цілі в повітрі. Перебувайте в безпечних місцях,
– написав очільник МВА.
ППО у вигляді авіації знищила частину дронів, однак у Чернігівській області атака не минула без наслідків. Після того, як в Чернігові зникло електропостачання, в місті припинила роботу частина світлофорів та зовнішнє освітлення.
Атака дронами знеструмила всі об'єкти "Чернігівводоканалу". Над ліквідацією наслідків фахівці вже працюють.
Що відомо про останні атаки на Україну?
Критична інфраструктура Чернігова була під атакою дронів і вдень 25 вересня. На місці влучання БпЛА виникла пожежа, обійшлося без жертв. Через російську атаку понад 29 тисяч жителів Чернігова та району залишилися без світла.
Удень Одещину атакували близько десятка дронів. В області працювала ППО. Чи завдала атака наслідків – наразі невідомо. Решта дронів після Одещини рухалися на Миколаївську область.
24 вересня спостерігачі МАГАТЕ повідомили про збиття безпілотника за 800 метрів від Південноукраїнської АЕС. У районі станції пролунали вибухи та чули стрілянину. Внаслідок цього пошкоджено було пошкоджено регіональну лінію електропередач. Це не повпливало на ядерну безпеку, адже лінія не була підживлена до АЕС.