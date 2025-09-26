Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Дивіться також "Шахеди" атакують Південь України: куди прямують ворожі дрони

Як в Чернігівській області збивали російські дрони?

За словами Брижинського, у п'ятницю, 26 вересня, в небі над Чернігівською областю збивали ворожі безпілотники. Цього дня ворог атакував обʼєкти критичної інфраструктури, зокрема влучив у енергетичний об'єкт. Без світла залишилася частина Чернігова та Бахмацький район.

Повітряні сили знищують ворожі цілі в повітрі. Перебувайте в безпечних місцях,
– написав очільник МВА.

Українська авіація протидіяла російським дронам: дивіться відео

ППО у вигляді авіації знищила частину дронів, однак у Чернігівській області атака не минула без наслідків. Після того, як в Чернігові зникло електропостачання, в місті припинила роботу частина світлофорів та зовнішнє освітлення.

Атака дронами знеструмила всі об'єкти "Чернігівводоканалу". Над ліквідацією наслідків фахівці вже працюють.

Що відомо про останні атаки на Україну?

  • Критична інфраструктура Чернігова була під атакою дронів і вдень 25 вересня. На місці влучання БпЛА виникла пожежа, обійшлося без жертв. Через російську атаку понад 29 тисяч жителів Чернігова та району залишилися без світла.

  • Удень Одещину атакували близько десятка дронів. В області працювала ППО. Чи завдала атака наслідків – наразі невідомо. Решта дронів після Одещини рухалися на Миколаївську область.

  • 24 вересня спостерігачі МАГАТЕ повідомили про збиття безпілотника за 800 метрів від Південноукраїнської АЕС. У районі станції пролунали вибухи та чули стрілянину. Внаслідок цього пошкоджено було пошкоджено регіональну лінію електропередач. Це не повпливало на ядерну безпеку, адже лінія не була підживлена до АЕС.