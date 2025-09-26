Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Що відомо про ворожу атаку на Чернігівську область?

Із самого ранку в Чернігівській області оголошена повітряна тривога. Регіон потрапив під атаку російських БпЛА. О 13:24 у Повітряних Силах ЗСУ повідомили про рух ворожих дронів до Чернігова. Раніше на область також рухалися групи безпілотників.

За словами В'ячеслава Чауса, на Чернігівщині працює ППО. Також уже відомо про влучання в кілька енергетичних обʼєктів.

Перебої з електропостачанням у Чернігові та Чернігівському районі. Знаходьтесь в безпечних місцях,

– повідомив голова ОВА.

Обласна партрульна поліції попереждає, що у зв’язку з відключенням електропостачання у Чернігові тимчасово не працює частина світлофорів. Водіям варто бути обачнішими на дорозі.

Про потраждалих внаслідок атаки наразі не повідомлялося.

Чи може в Україні знову бути блекаут через російські атаки?

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев розповів у ефірі 24 Каналу, що очікувати подібних блекаутів в Україні, як це було в 2022 році нині не варто. Енергетики зараз краще підготовлені до можливих атак, мають готові алгоритми дій та нові енергетичні установки. Країна також посилила протиповітряну оборону та запаси потужностей, що дозволить уникнути жаливих наслідків для енергетики.