Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов не уточнив, куди саме вдарили росіяни. Раніше моніторингові ресурси повідомляли, що ворог атакував Трипільську ТЕЦ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір телемарафону.

