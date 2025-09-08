Про що попередили українців?

Подібні попередження виникають на тлі останніх російських обстрілів, пише 24 Канал з посиланням на Генерального директора YASNO Сергія Коваленка.

Читайте також Росія атакувала Україну дронами: пошкоджено енергооб'єкти та підприємства

Осінь трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли особливого оптимізму немає,

– написав Коваленко.

Він додав, що у будь-якому разі, висновки за усі попередні атаки на українську енергетику зроблені. Зокрема енергетики вже мають досвід і точно знають, що і як краще робити у разі атак.

Тому поки не розслабляємось і я рекомендую населенню і бізнесу теж готовими до різних сценаріїв,

– наголосив Сергій Коваленко.

Поради населенню наразі такі:

запастись (якщо ще раптом не придбали) пауербанками, ліхтариками, або перевірити справність наявних; продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час; підживлювати усі гаджети та павербанки, щоб вони мали повний заряд; тримати вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.

Водночас бізнесу в Україні рекомендують:

провести технічний огляд та перевірити свої генератори та інші установки резервного живлення, які використовувались, коли були відключення світла; подумати про системи безперебійного живлення (ДБЖ) за потреби експерти YASNO можуть проконсультувати.

І ніякої паніки. Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені, але краще бути готовими і нічим не скористатись, ніж не бути готовими і панікувати,

– підкреслив Гендиректор YASNO.

Зауважте! Водночас він закликав підтримувати Збройні сили, дякувати ППО, донатити по можливості усім, хто потребує допомоги.

Що наразі відбувається з українською енергетикою?