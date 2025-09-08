Про що попередили українців?
Подібні попередження виникають на тлі останніх російських обстрілів, пише 24 Канал з посиланням на Генерального директора YASNO Сергія Коваленка.
Осінь трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли особливого оптимізму немає,
– написав Коваленко.
Він додав, що у будь-якому разі, висновки за усі попередні атаки на українську енергетику зроблені. Зокрема енергетики вже мають досвід і точно знають, що і як краще робити у разі атак.
Тому поки не розслабляємось і я рекомендую населенню і бізнесу теж готовими до різних сценаріїв,
– наголосив Сергій Коваленко.
Поради населенню наразі такі:
- запастись (якщо ще раптом не придбали) пауербанками, ліхтариками, або перевірити справність наявних;
- продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час;
- підживлювати усі гаджети та павербанки, щоб вони мали повний заряд;
- тримати вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.
Водночас бізнесу в Україні рекомендують:
- провести технічний огляд та перевірити свої генератори та інші установки резервного живлення, які використовувались, коли були відключення світла;
- подумати про системи безперебійного живлення (ДБЖ) за потреби експерти YASNO можуть проконсультувати.
І ніякої паніки. Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені, але краще бути готовими і нічим не скористатись, ніж не бути готовими і панікувати,
– підкреслив Гендиректор YASNO.
Зауважте! Водночас він закликав підтримувати Збройні сили, дякувати ППО, донатити по можливості усім, хто потребує допомоги.
Що наразі відбувається з українською енергетикою?
Ще у серпні, напередодні опалювального сезону, Росія відновила удари по інфраструктурі. Внаслідок атаки відбулися відключення світла у деяких областях країни.
Уночі 8 вересня росіяни вдарили по об'єкту теплової генерації на Київщині. Через це у Київській області зафіксували перебої зі світлом.