Світло зникло у населеному пункті Обухівського району. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Що відомо про атаку на Київщину?
У ОВА повідомили, що ППО вдалося збити певну кількість дронів. Під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури.
В одному з населених пунктів Обухівського району відбулося відключення електроенергії. Вночі енергопостачання було відновлено.
Аварійних відключень станом на ранок 8 вересня не планується.
Також у населеному пункті Обухівського району пошкоджено приміщення магазину, фітнес-клубу та офісу підприємства. Оперативні служби вже працюють та фіксують наслідки удару.
Що відомо про атаку на об'єкт енергетики на Київщині?
- У Міненерго підтвердили інформацію про те, що під російським обстрілом опинився один з об'єктів теплової генерації на Київщині, хоча й не уточнили, який саме. Рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
- Моніторингові канали писали, що під масованою атакою безпілотників перебувала Трипільська ТЕС.