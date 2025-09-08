Світло зникло у населеному пункті Обухівського району. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Що відомо про атаку на Київщину?

У ОВА повідомили, що ППО вдалося збити певну кількість дронів. Під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури.

В одному з населених пунктів Обухівського району відбулося відключення електроенергії. Вночі енергопостачання було відновлено.

Аварійних відключень станом на ранок 8 вересня не планується.

Також у населеному пункті Обухівського району пошкоджено приміщення магазину, фітнес-клубу та офісу підприємства. Оперативні служби вже працюють та фіксують наслідки удару.

Що відомо про атаку на об'єкт енергетики на Київщині?