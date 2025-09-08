Свет исчез в населенном пункте Обуховского района. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.
Смотрите также Россия снова атакует Украину дронами: воздушную тревогу объявили на Житомирщине
Что известно об атаке на Киевскую область?
В ОВА сообщили, что ПВО удалось сбить определенное количество дронов. Под ударом оказался объект критической инфраструктуры.
В одном из населенных пунктов Обуховского района произошло отключение электроэнергии. Ночью энергоснабжение было восстановлено.
Аварийных отключений по состоянию на утро 8 сентября не планируется.
Также в населенном пункте Обуховского района повреждено помещение магазина, фитнес-клуба и офиса предприятия. Оперативные службы уже работают и фиксируют последствия удара.
Что известно об атаке на объект энергетики в Киевской области?
- В Минэнерго подтвердили информацию о том, что под российским обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области, хотя и не уточнили, какой именно. Спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела.
- Мониторинговые каналы писали, что под массированной атакой беспилотников находилась Трипольская ТЭС.