Свет исчез в населенном пункте Обуховского района. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.

Что известно об атаке на Киевскую область?

В ОВА сообщили, что ПВО удалось сбить определенное количество дронов. Под ударом оказался объект критической инфраструктуры.

В одном из населенных пунктов Обуховского района произошло отключение электроэнергии. Ночью энергоснабжение было восстановлено.

Аварийных отключений по состоянию на утро 8 сентября не планируется.

Также в населенном пункте Обуховского района повреждено помещение магазина, фитнес-клуба и офиса предприятия. Оперативные службы уже работают и фиксируют последствия удара.

Что известно об атаке на объект энергетики в Киевской области?