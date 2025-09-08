Близько 00:46 моніторингові канали писали, що під масованою атакою безпілотників перебувала Трипільська ТЕС. Також повідомили про перебої зі світлом в населених пунктах поруч, і ще у деяких районах Києва, передає 24 Канал.

Дивіться також Загинула мама із сином: кількість жертв у Києві внаслідок атаки зросла

Що відомо про обстріл Трипільської ТЕС?

Вранці у Міненерго підтвердили інформацію про те, що під російським обстрілом опинився один з об'єктів теплової генерації на Київщині, хоча й не уточнили, який саме.

У міністерстві наголосили, що мета цієї атаки – нашкодити мирному населенню України, залишивши без світла оселі, лікарні, дитячі садки та школи.

Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура – це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б'є по критичній цивільній інфраструктурі,

– заявили у відомстві.

Там зазначили, що рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

"Про будь-які зміни в енергопостачанні повідомлятимемо додатково. Слідкуйте за офіційними повідомленнями", – зауважили в Міненерго.

Зверніть увагу! У квітні 2024 року росіяни зруйнували Трипільську ТЕС. Вона була найпотужнішим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Уряд виділив понад 1,5 мільярда гривень на відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС.

Що відомо про останні російські обстріли України?