О чем предупредили украинцев?

Подобные предупреждения возникают на фоне последних российских обстрелов, пишет 24 Канал со ссылкой на Генерального директора YASNO Сергея Коваленко.

Читайте также Россия атаковала Украину дронами: повреждены энергообъекты и предприятия

Осень немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но, учитывая последние обстрелы особого оптимизма нет,

– написал Коваленко.

Он добавил, что в любом случае, выводы за все предыдущие атаки на украинскую энергетику сделаны. В частности энергетики уже имеют опыт и точно знают, что и как лучше делать в случае атак.

Поэтому пока не расслабляемся и я рекомендую населению и бизнесу тоже готовыми к различным сценариям,

– подчеркнул Сергей Коваленко.

Советы населению пока такие:

запастись (если еще вдруг не приобрели) пауэрбанками, фонариками, или проверить исправность имеющихся; продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время; подпитывать все гаджеты и павербанки, чтобы они имели полный заряд; держать дома запас воды и пищи, которая быстро не портится.

В то же время бизнесу в Украине рекомендуют:

провести технический осмотр и проверить свои генераторы и другие установки резервного питания, которые использовались, когда были отключения света; подумать о системах бесперебойного питания (ИБП) при необходимости эксперты YASNO могут проконсультировать.

И никакой паники. Надеемся, что оно все нам не понадобится этой осенью, но лучше быть готовыми и ничем не воспользоваться, чем не быть готовыми и паниковать,

– подчеркнул гендиректор YASNO.

Заметьте! В то же время он призвал поддерживать Вооруженные силы, благодарить ПВО, донатить по возможности всем, кто нуждается в помощи.

Что сейчас происходит с украинской энергетикой?