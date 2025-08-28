Об этом говорится в отчете Института изучения войны за 27 августа. Также ситуацию прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает 24 Канал.

Что известно о возобновлении атак по энергетике?

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 27 августа российская армия запустила 95 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарская, а также Чауды временно оккупированного Крыма. ПВО сбила и подавила 74 дроны на севере, юге и востоке страны. Зато попадание 21 беспилотника зафиксировано на 9 локациях.

Владимир Зеленский сообщил, что вражеские удары вызвали отключение электроэнергии в Полтавской, Сумской и Черниговской областях, в результате чего более 100 000 домохозяйств остались без света.

В то же время в Министерстве энергетики Украины уточнили – атака повредила важную электрическую подстанцию в городе Сумы и объекты газотранспортной инфраструктуры в Полтавской области.

Расцениваем российские атаки как продолжение сознательной политики России по разрушению гражданской инфраструктуры Украины накануне отопительного сезона,

– отметили в ведомстве.

Также в ДТЭК заявили, что противник разрушил здание обогатительной фабрики в Донецкой области – работа предприятия парализована, а оборудование серьезно повреждено.

На фронте сложные бои продолжаются. Но о способности россиян обвалить фронт – речь не идет... К сожалению, Россия продолжает атаки с воздуха по гражданской инфраструктуре. В этом их тактика войны не меняется,

– написал глава ЦПД.

Коваленко также добавил, что зависимость россиян от Китая углубляется. Он назвал "попыткой самосохранения" желание Владимира Путина заменить ряд элит, которые хотят завершения войны, на лояльных участников войны.

Россия атаковала Украину 27 августа: что известно