Про це попередив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО у вівторок, 2 вересня. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Андрія Коваленка.
Як Путін хоче виправдати удари по енергетиці?
У Пекіні російський президент заявив, що його країна нібито ніколи не била по енергетиці України, а лише завдає ударів у відповідь на атаки по нафтовій галузі. За словами Коваленка, це "чиста брехня", а диктатор у такий спосіб уже готує собі інформаційне алібі.
Зараз Путін намагається прикривати свої нинішні удари й бреше про відповідь за НПЗ, хоча росіяни першими почали війну, атаки на енергетику, і ніколи їх не припиняли. Звичайний брехун…
– написав очільник ЦПД.
Країна-агресорка з 2022 року воює проти цивільних, системно атакуючи українську енергетику, коли йде підготовка до опалювального сезону, а також безпосередньо взимку.
Коваленко також зазначив, що у 2025 році противник узагалі не припиняв подібних ударів по окремих прикордонних регіонах.
На жаль, Путін регулярно бере участь в інформаційних операціях Росії. Це частина чергової операції, аудиторією якої є Захід та Глобальний Південь. Спроба перекласти відповідальність за подальший терор українців на нас самих,
– підсумував лейтенант.
Російські атаки по енергетиці: останні новини
- У звіті Інституту вивчення війни за 27 серпня аналітики зазначили, що напередодні зими 2025 року Кремль, ймовірно, відновлює кампанію ударів безпілотниками та ракетами по енергетичній інфраструктурі України. Окупанти прагнуть послабити спротив російській агресії.
- У ніч на 31 серпня противник завдав масованого дронового удару по Чорноморську Одеської області, пошкодивши 4 енергетичні об'єкти ДТЕК. Понад 29 тисяч абонентів залишилися без електроенергії.
- Фахівець із систем РЕБ та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов 1 вересня заявив, що росіяни наразі розвідують об'єкти енергетики та стан їхнього захисту. Йдеться про підстанції, трансформатори, електро- та газову інфраструктуру.