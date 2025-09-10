Про це пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Що відомо про обстріл об'єктів енергетики на Дніпропетровщині?

У середу, 10 вересня, російська армія завдала удару по Дніпропетровській області. У результаті під прицілом опинилися енергетики та один з об'єктів компанії ДТЕК.

По енергетичному об'єкту в прифронтовому місту регіону ворог завдав удару двома FPV-дронами. На щастя, люди не постраждали, адже під час обстрілу вони були в укриттях.

Ще один безпілотник влучив в авто ремонтної бригади та пошкодив автовежу.

Робимо все можливе, щоб навіть в умовах війни продовжувати нести світло,
– повідомили в компанії.

Російські удари по підприємствах: останні новини

  • В ніч проти 10 вересня ворог атакував Хмельницьку область. Під ударом опинилися швейна фабрика, руйнувань зазнали автозаправка, транспорт і навколишні будинки. Троє людей були поранені, одного з них госпіталізували до реанімації.

  • Росіяни рано вранці 10 вересня застосували БпЛА по Вінниці. Рятувальники гасили пожежу на об'єкті промислової інфраструктури. Там було зруйновано будівлю. Також під час атаки постраждали близько 30 житлових будинків.

  • Вночі 9 вересня окупанти масовано обстріляли об'єкт генерації на Київщині – Трипільську ТЕС. Після обстрілу на місці працювали рятувальники, які оперативно загасили пожежу. Попередньо, ушкоджень унаслідок атаки пошкоджено обладнання, зі співробітників не постраждав.