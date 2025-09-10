Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Смотрите также Россия пытается обвинить Украину в атаке беспилотников на Польшу, – ЦПД

Что известно об обстреле объектов энергетики в Днепропетровской области?

В среду, 10 сентября, российская армия нанесла удар по Днепропетровской области. В результате под прицелом оказались энергетики и один из объектов компании ДТЭК.

По энергетическому объекту в прифронтовом городе региона враг нанес удар двумя FPV-дронами. К счастью, люди не пострадали, ведь во время обстрела они были в укрытиях.

Еще один беспилотник попал в авто ремонтной бригады и повредил автовежу.

Делаем все возможное, чтобы даже в условиях войны продолжать нести свет,

– сообщили в компании.

Российские удары по предприятиям: последние новости