Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Смотрите также Россия пытается обвинить Украину в атаке беспилотников на Польшу, – ЦПД
Что известно об обстреле объектов энергетики в Днепропетровской области?
В среду, 10 сентября, российская армия нанесла удар по Днепропетровской области. В результате под прицелом оказались энергетики и один из объектов компании ДТЭК.
По энергетическому объекту в прифронтовом городе региона враг нанес удар двумя FPV-дронами. К счастью, люди не пострадали, ведь во время обстрела они были в укрытиях.
Еще один беспилотник попал в авто ремонтной бригады и повредил автовежу.
Делаем все возможное, чтобы даже в условиях войны продолжать нести свет,
– сообщили в компании.
Российские удары по предприятиям: последние новости
В ночь на 10 сентября враг атаковал Хмельницкую область. Под ударом оказались швейная фабрика, разрушениям подверглись автозаправка, транспорт и окружающие дома. Три человека были ранены, одного из них госпитализировали в реанимацию.
Россияне рано утром 10 сентября применили БПЛА по Виннице. Спасатели тушили пожар на объекте промышленной инфраструктуры. Там было разрушено здание. Также во время атаки пострадали около 30 жилых домов.
Ночью 9 сентября оккупанты массированно обстреляли объект генерации в Киевской области – Трипольскую ТЭС. После обстрела на месте работали спасатели, которые оперативно потушили пожар. Предварительно, повреждений в результате атаки повреждено оборудование, из сотрудников не пострадал.