Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО.

Как Россия оправдывает атаку?

В ЦПД заявили, что сейчас российские пропагандистские ресурсы начали масштабную дезинформационную кампанию. Они распространяют сообщения, якобы этот инцидент был "сознательной провокацией Украины и части европейских элит" с целью втянуть НАТО в прямую конфронтацию с Россией.

Также россияне распространяют версию, будто это Украина направила российские БпЛА на территорию Польши средствами РЭБ.

Подобные заявления не соответствуют действительности и являются типичным приемом российской пропаганды, которым она пытается оправдывать все свои преступления против гражданского населения Украины,

– говорится в сообщении.

По словам представителей ЦПД, такие действия России должны получить решительный ответ, ведь только новые жесткие санкции и усиление международного давления могут остановить агрессора.

Россия начала дезинформационную кампанию / Фото: ЦПД

Что известно о ночной атаке беспилотников?