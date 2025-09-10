Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО.
Як Росія виправдовує атаку?
У ЦПД заявили, що зараз російські пропагандистські ресурси розпочали масштабну дезінформаційну кампанію. Вони поширюють повідомлення, нібито цей інцидент був "свідомою провокацією України та частини європейських еліт" з метою втягнути НАТО в пряму конфронтацію з Росією.
Також росіяни поширюють версію, буцімто це Україна скерувала російські БпЛА на територію Польщі засобами РЕБ.
Подібні заяви не відповідають дійсності та є типовим прийомом російської пропаганди, яким вона намагається виправдовувати всі свої злочини проти цивільного населення України,
– йдеться в повідомленні.
За словами представників ЦПД, такі дії Росії мають отримати рішучу відповідь, адже тільки нові жорсткі санкції та посилення міжнародного тиску можуть зупинити агресора.
Росія розпочала дезінформаційну кампанію / Фото: ЦПД
Що відомо про нічну атаку безпілотників?
В ніч на 10 вересня, під час удару по Україні, безпілотники неодноразово порушили повітряний простір Польщі. Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що йдеться саме про російські дрони.
Згодом речниця МВС Польщі Кароліна Галецька повідомила, що наразі на території країни знайшли 7 безпілотників та залишки однієї ракети невідомого походження. Зазначається, що невідомий снаряд виявили біля Вигалева, Люблінського воєводства.
Тимчасовий повірений у справах Росії у Польщі Андрій Ордаш назвав заяви Польщі безпідставними. За його словами, немає жодних доказів, що дрони, що залетіли в країну, були російського походження.