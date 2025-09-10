Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

Що відомо про вибухи на Хмельниччині?

Повітряну тривогу на півночі Хмельниччини оголосили ще о 00:41. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ написали про загрозу застосування ударних БпЛА на півночі регіону.

Вже о 01:43 стало відомо, що ворожі БпЛА рухаються на півночі Хмельниччини, над Шепетівкою.

О 04:30 Сергій Тюрін повідомив, що в Хмельницькій області працюють сили ППО.

Триває ворожа атака по Хмельниччині. Працюють наші сили ППО. За інформацією станом на цей час, без постраждалих. Деталі згодом,

– написав очільник ОВА.

Місцевих жителів також закликали перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Які ще регіони опинилися під ударом?