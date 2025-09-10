Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.
Що відомо про вибухи на Хмельниччині?
Повітряну тривогу на півночі Хмельниччини оголосили ще о 00:41. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ написали про загрозу застосування ударних БпЛА на півночі регіону.
Вже о 01:43 стало відомо, що ворожі БпЛА рухаються на півночі Хмельниччини, над Шепетівкою.
О 04:30 Сергій Тюрін повідомив, що в Хмельницькій області працюють сили ППО.
Триває ворожа атака по Хмельниччині. Працюють наші сили ППО. За інформацією станом на цей час, без постраждалих. Деталі згодом,
– написав очільник ОВА.
Місцевих жителів також закликали перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Які ще регіони опинилися під ударом?
- Вночі 10 вересня російські безпілотники також атакували Львів, там працювали сили ППО. У мережі місцеві жителі також повідомляють, що внаслідок атаки ворожого дрона в одному з районів міста зайнялась пожежа.
- Цієї ночі БпЛА ворога залетіли в Івано-Франківську область – у Калуші пролунали вибухи.
- Під ударом також опинилася Вінниця. Місцеві жителі чули вибухи, а Повітряні сили ЗСУ неодноразово повідомляли про рух "Шахедів" в області.