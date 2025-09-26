Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії. Також було чути стрілянину та вибухи.

Що повідомили у МАГАТЕ?

За даними МАГАТЕ, пізно ввечері у середу, 24 вересня, та вранці у четвер, 25 вересня, у зоні спостереження було помічено 22 безпілотники. Частина з них наближалася до станції на відстані всього близько пів кілометра.

Члени команди МАГАТЕ чули стрілянину та вибухи близько 01:00, і пізніше побували на місці падіння одного з дронів, побачивши кратер розміром чотири квадратні метри на поверхні та глибиною близько одного метра.

Згідно з оприлюдненою інформацією, регіональна лінія електропередач напругою 150 кіловольтів було пошкоджено. Утім, вона не була підключена до АЕС, тому негативного впливу на ядерну безпеку не було.

Своєю чергою генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, коментуючи інцидент, закликав українську та російську сторони проявити "максимальну військову стриманість" біля всіх важливих ядерних об'єктів.

Знову дрони пролітають надто близько до атомних електростанцій, ставлячи під загрозу ядерну безпеку. На щастя, інцидент минулої ночі не призвів до жодних пошкоджень самої Південноукраїнської атомної електростанції. Наступного разу нам може не так пощастити,

– заявив він.

Південноукраїнська АЕС розташована на півдні України в Миколаївській області, поблизу річки Південний Буг і є однією трьох чинний АЕС, три реактори якої зараз виробляють електроенергію на повну потужність.