Туди летіли ракети. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про атаку на Хмельниччину?

Приблизно о 2:27 по всій Україні було оголошено повітряну тривогу.

Моніторингові канали та Повітряні сили повідомили про зліт винищувача Міг-31К, а потім про пуски двох "Кинджалів".

Довідково. МіГ-31 – перший радянський винищувач 4-го покоління, призначений для перехоплення крилатих ракет та інших складних повітряних цілей, яким росіяни тероризують Україну. Його швидкість до 3400 кілометрів на годину. Він є носієм аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", які мають дальність до 2000 кілометрів.

Обидві випущені ракети прямували на Хмельниччину, де й пролунали вибухи.

Наразі місцева влада не повідомляла про можливі наслідки атаки.

Де ще були вибухи?