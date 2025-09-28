У разі оголошення повітряної тривоги у вашому місті, закликаємо пройти в укриття. Все, що відомо про наслідки російського обстрілу на цей момент, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Триває масована атака ударними БпЛА та крилатими ракетами: де зараз є загроза

Які наслідки атаки 28 вересня?