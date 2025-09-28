У разі оголошення повітряної тривоги у вашому місті, закликаємо пройти в укриття. Все, що відомо про наслідки російського обстрілу на цей момент, повідомляє 24 Канал.

Які наслідки атаки 28 вересня?

06:28, 28 вересня

Росія також під атаками, – Коваленко

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко відреагував на атаку та наголосив, що "Україна відбиває те, після чого в Європі б почалася неконтрольована паніка".

Росіяни також під атаками. І рівень цих атак лише зростатиме,
– написав Коваленко.

06:06, 28 вересня

Наслідки атаки на Київ

У Києві пролунали вибухи через атаку ударних безпілотників ворога.

Падіння уламків зафіксували щонайменше у 4 районах, у Солом'янському частково зруйновано будинок.

05:56, 28 вересня

Наслідки атаки на Запоріжжя

В Запоріжжі після атаки сталась пожежа в одному з районів міста.

Там щонайменше 4 поранених.

05:00, 28 вересня

Наслідки атаки на Київщину

В КОВА повідомили про 4 райони області:

  • Бучанський – загоряння нежитлового приміщення, приватних будинків та двох автомобілів.
  • Фастівський – пожежа у приватному будинку.
  • Білоцерківський – відбулося загоряння приватних будинків та нежитлових приміщень.
  • Обухівський – падіння уламків спричинило пожежу в господарчій будівлі.