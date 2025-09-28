Детальніше про жертв атаки повідомляє 24 Канал із посиланням на "Радіо Свобода". У мережі показали фото понівеченого медзакладу.
Як виглядає Інститут кардіології після удару?
Українська столиця стала основним напрямком російського комбінованого удару. Мер Віталій Кличко повідомив, що наслідки обстрілу зафіксували на майже 20 об'єктах у 6 районах міста.
Зокрема, постраждав Інститут кардіології, саме там загинуло двоє людей – пацієнт та медсестра з четвертого поверху.
Деталі розповіла в коментарі для "Радіо Свобода" очевидиця – чергова медсестра Юлія. Під час удару вона перебувала на третьому поверсі, там обійшлося без жертв.
За словами жінки, після атаки в Інституті кардіології здійнялася сильна пожежа, гасити яку допомагав пацієнт лікарні.
Вогонь знищив меблі та обладнання, залишивши після себе лише обгорілі стіни, пише "РБК-Україна".
Нагадаємо, спершу про займання на одному з поверхів державного медзакладу в Солом'янському районі повідомив Кличко.
Моніторингові канали підготували орієнтовну мапу руху ракет і БпЛА під час атаки 28 вересня. Противник запустив по Україні ракети "Калібр", Х-101 та "Кинджал".
Які наслідки масованої атаки в Києві та області?
- У Києві поранено щонайменше 14 людей, одна особа – у важкому стані. Окрім того, відомо про 4 жертв, зокрема в Солом'янському районі під час розбору завалів деблокували тіло 12-річної дівчинки.
- На Київщині внаслідок російського обстрілу постраждала 31 людина, серед них троє дітей. До лікарні доправили щонайменше 4 осіб, стан яких оцінюють як середньої тяжкості.
- За словами Володимира Зеленського, масована атака тривала 12 годин і відбулася "фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН". Саме так Росія нібито заявляє про свою реальну позицію.