Деталі зібрав 24 Канал.
Що відомо про Тетяну Сакіян?
У житло родини Сакіян у Святошинському районі в ніч проти 7 вересня влучив "Шахед". 24-річна Тетяна і її чоловік дістали понад 80% опіків тіла. Проте сестра жінки, Аліна, не має жодної подряпини, бо була в іншій кімнаті, як повідомили ТСН.
Тетяну в дуже тяжкому стані доправили до лікарні. В неї були вибухова травма, опікова хвороба (95% ураження тіла), сепсис, поліорганна недостатність і ще низка діагнозів. Її підключили до штучної вентиляції легень.
Лікарі вирішили провести кесарів розтин. Хлопчик народився недоношеним і теж перебував у реанімації. Його назвали Назарчиком, як і хотіла мама.
Зверніть увагу! Назарчик ще у важкому стані. А його батька перевели з реанімації до опікового відділення після покращення стану.
Двічі на тиждень збирався загальний консиліум лікарів, в якому брали участь багато фахівців – гінекологи, анестезіологи, комбустіологи, тобто спеціалісти з опіків. Залучили і провідних фахівців з медичних університетів – Національного медичного університету імені Богомольця та Національного університету охорони здоров'я України імені Шупика.
Тетяна Бондаренко, заступниця директора київської клінічної лікарні, де перебувала постраждала жінка, розповіла "Громадському": медики намагалися робити все можливе. Вони виконували всі рекомендації консиліуму, дістали всі необхідні медикаменти та перев'язувальний матеріал. Біля пацієнтки постійно хтось чергував, з нею працювала і завідувачка реанімації.
Все, що було рекомендовано, все було виконано. Але, на жаль, стан її поступово погіршувався. У понеділок приїжджав професор-анестезіолог з консиліуму, гінекологи бачили. Її стан вже так стрімко погіршувався. До вечора, о 20:45 констатували смерть,
– розповіла Тетяна Бондаренко.
Деталі про атаку на Київ 7 вересня
- Тоді росіяни провели масовану атаку на Україну. В столиці "Шахеди" вдарили у багатоповерхівки у двох районах – Святошинському та Дарницькому. На жаль, загинули троє людей, серед них мати та її двомісячна дитина. Було поранено 13 людей.
- Тоді ж окупанти атакували будівлю Кабінету міністрів України. Юлія Свириденко заявила, що будівлю уряду пошкодили вперше. Мова про дах і верхні поверхи.
- Пізніше стало відомо, що по Кабміну прилетів не "Шахед", а "Іскандер". На щастя, бойова частина ракети не спрацювала, інакше пошкоджень було би ще більше.
- Як виявилося, ворожа ракета мала понад 30 іноземних деталей.
- Володимир Зеленський показав кадри з урядової будівлі.