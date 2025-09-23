Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про Тетяну Сакіян?

У житло родини Сакіян у Святошинському районі в ніч проти 7 вересня влучив "Шахед". 24-річна Тетяна і її чоловік дістали понад 80% опіків тіла. Проте сестра жінки, Аліна, не має жодної подряпини, бо була в іншій кімнаті, як повідомили ТСН.

Тетяну в дуже тяжкому стані доправили до лікарні. В неї були вибухова травма, опікова хвороба (95% ураження тіла), сепсис, поліорганна недостатність і ще низка діагнозів. Її підключили до штучної вентиляції легень.

Лікарі вирішили провести кесарів розтин. Хлопчик народився недоношеним і теж перебував у реанімації. Його назвали Назарчиком, як і хотіла мама.

Зверніть увагу! Назарчик ще у важкому стані. А його батька перевели з реанімації до опікового відділення після покращення стану.

Двічі на тиждень збирався загальний консиліум лікарів, в якому брали участь багато фахівців – гінекологи, анестезіологи, комбустіологи, тобто спеціалісти з опіків. Залучили і провідних фахівців з медичних університетів – Національного медичного університету імені Богомольця та Національного університету охорони здоров'я України імені Шупика.

Тетяна Бондаренко, заступниця директора київської клінічної лікарні, де перебувала постраждала жінка, розповіла "Громадському": медики намагалися робити все можливе. Вони виконували всі рекомендації консиліуму, дістали всі необхідні медикаменти та перев'язувальний матеріал. Біля пацієнтки постійно хтось чергував, з нею працювала і завідувачка реанімації.

Все, що було рекомендовано, все було виконано. Але, на жаль, стан її поступово погіршувався. У понеділок приїжджав професор-анестезіолог з консиліуму, гінекологи бачили. Її стан вже так стрімко погіршувався. До вечора, о 20:45 констатували смерть,

– розповіла Тетяна Бондаренко.

