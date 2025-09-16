Тепер Володимир Зеленський показав руйнування журналістам Sky News. Видання опублікувало відповідне відео, передає 24 Канал.
Дивіться також Росія запустила понад 800 цілей: мапа руху ракет і "Шахедів" уночі 7 вересня
Як виглядає будівля Кабміну зараз?
Український президент зустрів журналістів Sky News у символічному місці – біля будівлі уряду, яка була пошкоджена під час найбільшого повітряного удару Росії за час повномасштабної війни.
Ми пережили дуже важку ніч,
– згадує Зеленський.
Зеленський показав будівлю Кабміну: дивіться відео
На запитання журналістки про те, яке, на його думку, послання росіяни хотіли передати цією атакою, Зеленський відповів: "Я не знаю, що у них в головах, це важко зрозуміти. Але ми маємо визнати, що вони не хочуть миру".
Нагадаємо, у будівлю Кабміну влучила крилата ракета 9М727 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". Результат аналізу уламків свідчить, що бойова частина не вибухнула. Ракета містила близько 35 компонентів американського виробництва, а також деталі з Японії, Великої Британії, Швейцарії, Білорусі та Росії.
Цікаво! ЗМІ показали відео влучання у будівлю Кабміну.
Масована російська атака 7 вересня: коротко про головне
- Уночі 7 вересня Росія запустила 823 засоби повітряного нападу, що стало "черговим антирекордом" за кількістю. Зафіксовано влучання 9 ракет і 54 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 8 локаціях.
- У столиці постраждало 20 людей. Іще 3 осіб загинуло – серед жертв молода жінка та двомісячна дитина. Також у Дарницькому районі в укритті померла літня жінка.
- Дональд Трамп заявив, що він незадоволений ситуацією та пообіцяв "владнати" війну в Україні.