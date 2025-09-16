Тепер Володимир Зеленський показав руйнування журналістам Sky News. Видання опублікувало відповідне відео, передає 24 Канал.

Як виглядає будівля Кабміну зараз?

Український президент зустрів журналістів Sky News у символічному місці – біля будівлі уряду, яка була пошкоджена під час найбільшого повітряного удару Росії за час повномасштабної війни.

Ми пережили дуже важку ніч,

– згадує Зеленський.

Зеленський показав будівлю Кабміну: дивіться відео

На запитання журналістки про те, яке, на його думку, послання росіяни хотіли передати цією атакою, Зеленський відповів: "Я не знаю, що у них в головах, це важко зрозуміти. Але ми маємо визнати, що вони не хочуть миру".

Нагадаємо, у будівлю Кабміну влучила крилата ракета 9М727 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". Результат аналізу уламків свідчить, що бойова частина не вибухнула. Ракета містила близько 35 компонентів американського виробництва, а також деталі з Японії, Великої Британії, Швейцарії, Білорусі та Росії.

