Теперь Владимир Зеленский показал разрушения журналистам Sky News. Издание опубликовало соответствующее видео, передает 24 Канал.

Как выглядит здание Кабмина сейчас?

Украинский президент встретил журналистов Sky News в символическом месте – у здания правительства, которое было повреждено во время крупнейшего воздушного удара России за время полномасштабной войны.

Мы пережили очень тяжелую ночь,

– вспоминает Зеленский.

Зеленский показал здание Кабмина: смотрите видео

На вопрос журналистки о том, какое, по его мнению, послание россияне хотели передать этой атакой, Зеленский ответил: "Я не знаю, что у них в головах, это трудно понять. Но мы должны признать, что они не хотят мира".

Напомним, в здание Кабмина попала крылатая ракета 9М727 оперативно-тактического комплекса "Искандер". Результат анализа обломков свидетельствует, что боевая часть не взорвалась. Ракета содержала около 35 компонентов американского производства, а также детали из Японии, Великобритании, Швейцарии, Беларуси и России.

