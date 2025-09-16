Теперь Владимир Зеленский показал разрушения журналистам Sky News. Издание опубликовало соответствующее видео, передает 24 Канал.
Как выглядит здание Кабмина сейчас?
Украинский президент встретил журналистов Sky News в символическом месте – у здания правительства, которое было повреждено во время крупнейшего воздушного удара России за время полномасштабной войны.
Мы пережили очень тяжелую ночь,
– вспоминает Зеленский.
Зеленский показал здание Кабмина: смотрите видео
На вопрос журналистки о том, какое, по его мнению, послание россияне хотели передать этой атакой, Зеленский ответил: "Я не знаю, что у них в головах, это трудно понять. Но мы должны признать, что они не хотят мира".
Напомним, в здание Кабмина попала крылатая ракета 9М727 оперативно-тактического комплекса "Искандер". Результат анализа обломков свидетельствует, что боевая часть не взорвалась. Ракета содержала около 35 компонентов американского производства, а также детали из Японии, Великобритании, Швейцарии, Беларуси и России.
Массированная российская атака 7 сентября: коротко о главном
- Ночью 7 сентября Россия запустила 823 средства воздушного нападения, что стало "очередным антирекордом" по количеству. Зафиксировано попадание 9 ракет и 54 ударных БпЛА на 33 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.
- В столице пострадало 20 человек. Еще 3 человека погибли – среди жертв молодая женщина и двухмесячный ребенок. Также в Дарницком районе в укрытии умерла пожилая женщина.
- Дональд Трамп заявил, что он недоволен ситуацией и пообещал "уладить" войну в Украине.