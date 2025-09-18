Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Донецької області.

Що відомо про удар по Костянтинівці 18 вересня?

Як повідомили в поліції, ворог скинув 250-кілограмову бомбу ФАБ з універсальним модулем планування та корекції (УМПК) на житловий сектор міста. Внаслідок атаки загинули 5 людей – це дві жінки 62 і 65 років та троє чоловіків – 65, 67, 74 років.

Також пошкоджено 4 багатоквартирні будинки.

Подію кваліфікували за статтею 438 ККУ (воєнні злочини).

Довідка. Модуль УМПК перетворює "звичайні" фугасні авіаційні бомби, які вільно падають, на КАБи – керовані авіаційні бомби. Таку зброю скидають з літаків, і вона прямує конкретно до цілі. Це дозволяє Росії точніше вражати об'єкти – зокрема, звичайні житлові будинки.

Показуємо Костянтинівку в Донецькій області на карті України

У Донецькій обласній прокуратурі додали, що троє чоловіків та двоє жінок під час обстрілу перебували на вулиці. Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін написав, що кожен цивільний на Донеччині – це потенційна жертва чергового російського обстрілу. Він закликав евакуюватися.

Як виїхати з підконтрольних Україні територій Донеччини?



Щоб евакуюватися з Донецької області, телефонуйте або пишіть 0-800-500-121, +380730500121 (соцмережі Viber, WhatsApp, Telegram, Signal). Телефон для тяжкохворих і людей з інвалідністю 0800332614.

Яка ситуація на фронті біля Костянтинівки: карта бойових дій від Deep State

Що відбувається на Донбасі зараз, яка ситуація на фронті?