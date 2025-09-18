Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Донецкой области.

Что известно об ударе по Константиновке 18 сентября?

Как сообщили в полиции, враг сбросил 250-килограммовую бомбу ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) на жилой сектор города. В результате атаки погибли 5 человек – это две женщины 62 и 65 лет и трое мужчин – 65, 67, 74 лет.

Также повреждены 4 многоквартирных дома.

Событие квалифицировали по статье 438 УКУ (военные преступления).

Справка. Модуль УМПК превращает "обычные" фугасные авиационные бомбы, которые свободно падают, на КАБы – управляемые авиационные бомбы. Такое оружие сбрасывают с самолетов, и оно направляется конкретно к цели. Это позволяет России точнее поражать объекты – в частности, обычные жилые дома.

В Донецкой областной прокуратуре добавили, что трое мужчин и две женщины во время обстрела находились на улице. Прокуроры начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин написал, что каждый гражданский в Донецкой области – это потенциальная жертва очередного российского обстрела. Он призвал эвакуироваться.

Чтобы эвакуироваться из Донецкой области, звоните или пишите 0-800-500-121, +380730500121 (соцсети Viber, WhatsApp, Telegram, Signal). Телефон для тяжелобольных и людей с инвалидностью 0800332614.

